'Sergen Yalçın Zidane olur'

GÜNEŞ

■ Diğer iki adayın listesinde Fikret Orman’ın yönetiminde birçok kişinin yer aldığını vurgulayan Tekinoktay, “Yangını söndürmeye gelen itfaiyeciler aslında itfaiyeci değiller” dedi. Tekinoktay, bundan önceki seçimde Sergen’i takımın başına getirmeyi hedef ediklerini anlatarak, “Biz Sergen Yalçın’ı Zidane yaparız” dedi.