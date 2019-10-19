19 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 23:56:48
'Sergen Yalçın Zidane olur'
BAŞKAN adayı Hürser Tekinoktay, göreve geldikleri taktirde yepyeni bir düzen ve sistem getireceklerini söyledi.
GÜNEŞ
■ Diğer iki adayın listesinde Fikret Orman’ın yönetiminde birçok kişinin yer aldığını vurgulayan Tekinoktay, “Yangını söndürmeye gelen itfaiyeciler aslında itfaiyeci değiller” dedi. Tekinoktay, bundan önceki seçimde Sergen’i takımın başına getirmeyi hedef ediklerini anlatarak, “Biz Sergen Yalçın’ı Zidane yaparız” dedi.
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