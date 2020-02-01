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01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 00:03:12

Sergen Yalçın macerası deplasmanda başlıyor! Rizespor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

Beşiktaş, yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçına çıkacak. Kartal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu olumlu havayla birlikte 3 puana ulaşmak istiyor. Siyah-Beyazlılar. galibiyete hasret... Genç hocanın uğraşması gereken birçok sorun bulunuyor.

SÜPER Lig’de son 6 maçta sadece 2 kez kazanabilen Siyah Beyazlı ekip, 20. hafta mücadelesinde bugün Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Cezası biten Elneny karşılaşmada forma giyebilecek, Necip Uysal ise sarı kart cezası nedeniyle görev alamayacak. Beşiktaş, yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk resmi maçını yapacak. Sezon başında teknik direktörlük görevi için anlaştığı Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve ardından Sergen Yalçın ile anlaşan Siyah-Beyazlılar, bugün sadece 3 puanı düşünüyor

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Kara Kartal, son 9 resmi karşılaşmada 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi. Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı. Siyah-Beyazlı ekip, ayrıca geride kalan 9 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Son olarak kupada Anagold 24Erzincanspor’u 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, sonraki 9 karşılaşmada kalesinde gol gördü. Beşiktaş, söz konusu 9 maçta toplam 20 gol yedi. Savunmanın durumu taraftarları rahatsız ediyor.

DEPLASMANLARDA KARNE KÖTÜ

Beşiktaş, bu sezonki deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlandı. Süper Lig’de 9 dış saha maçına çıkan Siyah-Beyazlı ekip, 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayabildi. Deplasmandaki 5 maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, toplamda 17 puan yitirdi. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba, bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Gaziantep ile Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede görev yapamayacak. Bütün bu olumsuzluklara Sergen Yalçın’ın çare olması bekleniyor. Genç hocanın sorumluluğu çok büyük.

MUHTEMEL 11’LER:

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Fernandes, Aborhoun, Melnjak, Diomande, Skoda, Oğuz, Boldrin, Samudio, Oğulcan

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, N’Koudou, Burak

(Akşam)

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