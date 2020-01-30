Sergen Yalçın için görkemli imza töreni! Taraftarlar akın etti

AHMET NUR ÇEBİ

"Hocamız Sergen Yalçın ile devam edeceğiz. Kendisine imza sürecinde göstermiş olduğu fedakarlık ve tavır için çok teşekkür ediyorum"

SERGEN YALÇIN

“Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, şu anda ellerim titriyor.

Başkanımıza ve yönetimimize bize bu şansı vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarımıza minnettarım, milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu kadar destek benim için mükemmel bir duygu.”

BEŞİKTAŞ’TA İMZA TÖRENİ TARAFTAR SAYILARI

- 18 bin Ricardo Quaresma

- 20 bin Guti Hernandez

- 21 bin Sergen Yalçın