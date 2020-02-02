02 Şubat 2020 Pazar 15:13:22 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 15:14:06
Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındaki ilk maçta rekor kırdı
Efsane ismi Sergen Yalçın ile ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Beşiktaş, önemli bir istatistiğin altına imza attı.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerken Sergen Yalçın yönetiminde ilk rekorunu kırmış oldu.
Siyah-Beyazlı takım karşılaşmanın ilk yarısında yüzde 71 topla oynama ve yüzde 91 pas isabeti ile bu sezon ilk yarılardaki en yüksek ortalamayı yakalamış oldu. Kartal Avcı ile hiçbir maçta bunu başaramamıştı.
Bu sezon 10. deplasman maçına çıkan Beşiktaş dış sahada fileleri 13 kez havalandırmayı başardı.
(Takvim)
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