Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındaki ilk maçta rekor kırdı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerken Sergen Yalçın yönetiminde ilk rekorunu kırmış oldu.

Siyah-Beyazlı takım karşılaşmanın ilk yarısında yüzde 71 topla oynama ve yüzde 91 pas isabeti ile bu sezon ilk yarılardaki en yüksek ortalamayı yakalamış oldu. Kartal Avcı ile hiçbir maçta bunu başaramamıştı.

Bu sezon 10. deplasman maçına çıkan Beşiktaş dış sahada fileleri 13 kez havalandırmayı başardı.

(Takvim)