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26 Ocak 2020 Pazar 10:49:11 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 10:50:40

Sergen Yalçın Beşiktaş için gün sayıyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için geri sayım başladı... Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.

Yalçın'ın Göztepe maçı sonrası açıklanması bekleniyor.

"BEŞİKTAŞ İLE PARA KONUŞMAM"

Sergen Yalçın dün yaptığı açıklamada Kartal'a yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, "Beşiktaş ile para konuşmam. Beni çağırlarsa koşa koşa gelirim. Orası benim yuvam" ifadesini kullandı.

GÖZTEPE SONRASI AÇIKLANACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin Sergen Yalçın'ı Göztepe maçından sonra açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yalçın'ın Ç.Rize maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

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