GÜNEŞ

SERİE B’DEN GELMİŞTİ

■ 2018-2019 sezonunda İtalya Serie B takımlarından Benevento Calcio’dan kiralık olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor’a gelen Guilherme, performansla bütün dikkatleri üzerine çekti. DHA’ya konuşan Brezilyalı orta saha, Türkiye’de Erol Bulut’un ardından Sergen Yalçın ile çalıştığını ifade ederek, “Tabii ki Sergen Hoca’yla çalıştığım için çok mutluyum. Öncelikle onun ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Hoca olarak da çok iyi sonuçlar alıyor. Sistemini de çok seviyorum. Ben de topa sahip olmayı isterim” dedi.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

■ SEZON sonu için her hangi bir hedef koymasının söz konusu olmadığını belirten Brezilyalı yıldız futbolcu, “Plan olarak bir şey söylemek doğru değil. Sadece her sezon elimden gelen her şeyin iyisini yapacağımı söyleyebilirim. İyi bir takımımız ve iyi bir hocamız var. Her zaman ligin ön tara arında bulunan takımlarından biri olmak istiyoruz. Şimdi bazı şeyleri düşünmek yanlış olur. Geçtiğimiz sezon 5. olmuştuk. Bu yıl da ligi en üstte bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.