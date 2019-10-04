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04 Ekim 2019 Cuma 14:01:21 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 14:02:54

Serdar Aziz, Fenerbahçe'den ayrılacağına dair basında çıkan haberleri yalanladı

Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz, sarı-lacivertli takımın birlik ve beraberlik içerisinde şampiyonluğa kilitlendiğini açıkladı.

Hakkında çıkan "Ocakta takımdan gönderilecek" haberlerini yalanlayan Serdar Aziz, "Basında çıkan haberleri çok ciddiye almıyorum. Fenerbahçe'de en üst düzeyde oynamak için fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmanın sorumluluğunu iyi biliyorum. Bu sebeple kendimi her an hazır tutuyorum, Bir futbolcunun Fenerbahçe'de oynamasının sorumlulukları çok ağırdır, ben bu sorumluluk bilinciyle kendimi hazır tutuyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin bu sezon futbolcusu ve teknik heyetiyle birlikte birlik, beraberlik içerisinde şampiyonluğa odaklandığının altını çizen Serdar Aziz, "Takımımız çok iyi gidiyor, bu süreçte oynayıp oynamamak sorun değil, takımın başarısı önemli. 3 yıl Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor, Bu sorumluluğun bilince bir Fenerbahçe futbolcusu olarak son ana kadar bu büyük kulübün parçası olacağım" şeklinde konuştu.

Kendisini fiziksel ve psikolojik olarak çok iyi hissettiğini ifade eden Serdar Aziz; "Takımda şu anda harika bir bağ var, hocalarımız, takım arkadaşlarımız ile kuvvetli bir ilişkimiz. Daha ligin 6. haftasında ve şu anda gidecekler, kalacaklar gibi haberler çıkıyor, bunlar beni etkilemiyor. Bu çıkan haberler takım içerisindeki birlik ve beraberliği bozmaya yönelik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesinin olduğunu ve bu süre zarfında çalışma disiplini ve mesleki ilkelerinden bir an olsun taviz vermeyeceğini belirten Serdar Aziz, "Talihsiz bir sorun yaşadım, elimde bir çatlak var. Bu süreci de olumlu bir şekilde atlattık. Gerek psikolojik, gerekse fiziksel olarak en düzeyde oynamak için hazırım. Şu ana kadar çalışma disiplinimden ve mesleki ilkelerimden asla taviz vermedim, bundan sonra da vermeyeceğim. Hocamız, takımın başarısı için en doğru kararı verir, ben de kendimi her an hazır durumda tutuyorum ve takdir tamamen Ersun Yanal hocamızın" şeklinde konuştu.

(Sporx)

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