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25 Aralık 2019 Çarşamba 16:32:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 16:36:24

Sepil: Toplantıda korsan yayınlar, spor çalıştayı ve limit arttırımı konuları görüşüldü

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Mehmet Sepil, "En önemli konu başlığımız beIN Sports'un müracaatı üzerine korsan yayınlarla ilgiliydi" - "Çok yakında, ocak ayı içerisinde önemli bir spor çalıştayı yapılacak" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vakıf Başkanı Mehmet Sepil, toplantıda korsan yayınlar, spor çalıştayı ve limit arttırımı konularının görüşüldüğünü belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak ilk toplantısına katıldığını dile getiren Sepil, "En önemli konu başlığımız beIN Sports'un müracaatı üzerine korsan yayınlarla ilgiliydi. Bugün temsilcilerini buraya çağırdık ve kendilerini dinledik. Biz futbolda elde edilecek gelirlere beIN Sports'un gelirleri olarak değil, futbol gelirleri olarak bakıyoruz. Bu, Türk futbolunun sorunudur. Bunun düzeltilmesi için ciddi bir çalışmanın içine gireceğiz." diye konuştu.

Toplantıya neredeyse tüm kulüplerin başkan düzeyinde katılmasının önemine değinen Sepil, şöyle devam etti:

"Galatasaray Kulübü Başkanı dün çok hastalandığı için aramızda olamadı. Bugün yaş günü, buradan kutluyorum. Tüm başkanların olması çok önemliydi. Çok önemli bir diğer konu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bize ilettiği bir mesaj vardı ben onu paylaştım. Çok yakında, ocak ayı içerisinde önemli bir spor çalıştayı yapılacak. Bu çalıştay 3 veya 4 gün sürecek. Sporda mevcut etkin grupların katıldığı, tüm spor dallarıyla ilgili bir çalıştay. Burada futbol için neler isteyebileceğimize dair kendi aramızda değerlendirme yaptık."

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın Kulüplerin Takım Harcama Limitleri başlıklı bölümünde yapılan değişiklikle ilgili de konuşan başkan Sepil, "Bu konuda federasyonun verdiği bir karar var. Başkan bize sadece limiti değil, bu konuda yapılan tüm değişiklikleri geri çektiğini söyledi. Bu olayın oluşmasındaki süreci gözden geçirdik. Federasyonun verdiği bir karar var ve buna herkes uymak durumunda." değerlendirmesinde bulundu.

Limit artırımıyla ilgili hangi kulüplerin talepte bulunduğunu bilmediğini vurgulayan Sepil, VAR kayıtlarıyla ilgili şu anda alınan bir karar olmadığını da ifade etti.

Mehmet Sepil, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile federasyon ve Merkez Hakem Kurulu başkanlarının Zorlu Center'da buluşmasının kendisi açısından hiçbir sorun teşkil etmediğini de sözlerine ekledi.  (AA)

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