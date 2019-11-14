'Şenol Hoca'nın emeği var'

GÜNEŞ – SELAHATTİN ERKEKLİ

■ Şenol Güneş’i öven Soydan, “Hocanın milli takımdaki başarılarını her şeyden evvel oyuncular çok iyi biliyor ve bu takım bugün bu kadar muva ak olmuşsa bunda Şenol hocanın büyük emeği var. Bu da çok güzel bir şey. Şenol Hoca ile dünya üçüncülüğümüz de var. Tabii işte bu da oyunculara yansıyor. Yerli hoca milli takım için çok büyük avantaj. Özellikle de Şenol Hoca” dedi.