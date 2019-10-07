Şenol Güneş'ten Suat Serdar açıklaması: Daha önce Almanya için hazırlık yaptı, Türkiye'nin ayıbı değil

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Schalke 04’te forma giyen Türk asıllı futbolcu Suat Serdar'ı Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet etmişti.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw’un 22 yaşındaki Suat Serdar’ı ilk kez A Milli Takımı’na davet ettiği belirtildi.

Suat Serdar’ın 16 yaş altıdan itibaren Almanya’nın altyapısındaki tüm milli takımlarda forma giydiğine işaret edilen açıklamada, genç futbolcunun 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Almanya Milli Takımı'nda da oynadığı kaydedildi.

Suat Serdar'ın Almanya'yı tercih etmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Suat Serdar için görüşmeler yaptık. Hem babasıyla, hem de kendisiyle görüştük. Suat için Schalke'nin maçlarına gittim. Evraklarını bekliyorduk. Almanya Milli Takımı'na alınmayacağı söyleniyordu. Demek ki Suat Serdar, daha önce orası için hazırlık yaptı. Türkiye'nin ayıbı değil. Demek Türkiye'yi yan cebe koydu. Diğerleri için örnek olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği oynamaya geleceği bir Milli Takım olacak." ifadelerini kullandı.