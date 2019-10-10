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10 Ekim 2019 Perşembe 11:56:27 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:59:22

Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya bir cevap daha!

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya bir cevap daha verdi.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Fanatik Gazetesi'ne verdiği özel röportajda Abdullah Avcı'nın kendi hakkındaki sözlerine bir kez daha cevap verdi. Güneş'in açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şu şekilde;

"Abdullah öğrencim. Kesinlikle bu açıklamayı kötü niyetle yapmadı. Çünkü biliyorum ki, bana saygısı var. Ben de onu severim. Sonuçta o da bir birey ve antrenör... Fakat bir gerçek var ki, işi zor. Ben, o veya diğeri fark etmez; kurumlarda, yönetimlerin iyi olmadığı yerde, başarının şansı azdır. Teknik adamlar, iyi yönetimlerle iyi işler yapabilir. Abdullah hocanın o söyleminde, beni kastettiğini sanmıyorum. En azından niyeti o değildi, ama konuşma oraya gitti.

Neden oraya gitti peki?

Çünkü Abdullah, kendini savunma ihtiyacı duydu. Aslında buna ihtiyacın yoktu. Çünkü oraya girersen, çıkamazsın. O laflar şu an olduğu gibi başka yere gelir. Ben de kendime kimi zamanlar 'neden bunu dedim?' diye soruyorum! Beşiktaş geçen sezon neyi, nasıl yaptı? Ben bu soruların cevaplarını istediğiniz kadar anlatırım. Fakat 'Başarısızlık benim' dedim. Ötesi yok... Çünkü takımı ben yönetiyorum. Benim üstümde kim var? Başkan ve yönetim... Sıralama belli: Yönetim-teknik adam-oyuncu... Bu düzeni bozmayacaksın. Bozduğun zaman, başka yere gidersin. Savunmaları yanlış yere getirirseniz durum tespitini de yanlış yaparsınız ve toparlayamazsınız.

*Röportajın tamamını Fanatik Gazetesi'nde bulabilirsiniz

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