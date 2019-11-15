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15 Kasım 2019 Cuma 09:35:34 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 09:37:15

Şenol Güneş yine tarih yazdı

A Milli Takım'ımızın deneyimli teknik adamı Şenol Güneş tarih yazmaya devam ediyor. Başarılı teknik adamın geldiği ilk günden bu yana adeta yeniden canlanan A Milli Takım'ımız bugünkü İzlanda maçı sonrası EURO 2020'yi garantiledi.

Başarılı teknik adam Şenol Güneş kariyerine yepyeni bir başarı daha ekledi. Ay-yıldızlılar'ı 2002 yılında düzenlenen Dünya Kupası'na götürmeyi başaran Güneş, bu kez EURO 2020'ye katılmayı başardı.

BİR İLKE İMZA ATTI

Lucescu'dan kadro olarak olmasa da mental açıdan yıpranmış bir takım alan 67 yaşındaki hoca, kısa sürede büyük işlerin altına imza attı.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'nın yanı sıra İzlanda ve Arnavutluk gibi dişli takımlarla aynı grupta yer alan Güneş'in öğrencileri şahane bir performans gösterdi.

Fransa'dan 2 maçta 4 puan çıkaran Türkiye, tarihinde ilk kez bir turnuvaya bu kadar kolay katıldı. 9 maç sonunda 20 puan toplayarak ilk 2'de yer almayı garantileyen A Milli Takım, son hafta oynanacak maçların arından ya lider ya da ikinci olarak 2020'nin yolunu tutacak.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ta önemli başarılara imza atan Şenol Güneş, 15 yıl sonra geri döndüğü A Milli Takım görevini de hakkıyla yapmaya devam ediyor.

Şenol Güneş A Milli Takımımızı, hem Dünya Kupası'na hem de Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk teknik adam olarak tarihe geçti.

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