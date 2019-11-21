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21 Kasım 2019 Perşembe 13:36:51 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 13:38:36

Şenol Güneş: Üretimde sıkıntımız var

A Milli Takım Teknik Direktörü Şebol Güneş, Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arda Turan hakkında kendisine yöneltilen bir soru üzerine açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın kariyerinde geldiği durumun sadece kendisinin suçu olmadığını ifade eden Güneş, "Arda Turan kendi kendine bitmedi, biz hep beraber, el birliği ile dünya markası olan Arda Turan'ı bitirdik, tükettik. Barcelona'da Arda'nın evine gidip yatan kalkanlar, bugün başka şeyler söylüyorlar" dedi.

Daha fazla Türk futbolcunun Avrupa'ya transfer olması gerektiğini ifade edenG Güneş, "Üretimde sıkıntımız var. Yeni nesil futbolcular üretebilmek, yetiştirebilmek için akademi dediğimiz fabrikaları yapmak zorundayız."Cenk 20 küsür milyona gitti, Yusuf 10 küsür milyona gitti. Her giden döviz getiriyor sana. Sonra yabancı yerli konuşuyoruz. Bu gidince döviz geliyor, yabancı gelince döviz veriyorsunuz. Hani biz Türk ekonomisini koruyorduk? Korumak istiyorsanız, üretin dışarı gönderin" şeklinde konuştu.

A Milli Takım'ın bugününde Fatih Terim'in de Mircea Lucescu'nun da payının olduğunu dile getiren Güneş, "Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak, oradaki finallere gitmek. Milli Takım'ın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık.. Futbolu zenginleştirmek lazım ama sadece parayla değil. Değer kazanmak lazım. Değer kazanınca para zaten geliyor. Bir insan çalıştığı yerde mutluysa başarılı olur. Ben şu an mutlu olarak çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş döneminde yapılan transferler hakkında da çarpıcı örnekler veren Güneş, "Kagawa'nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim. Bir takım elbiseniz var, bir tane daha pantolon alıyorsunuz, onun yerine gömlek alın, gömleğiniz yok. Parayı vermezsen, yabancı futbolcu zaten oynamaz. Yönetimlere de hak veriyorum. Kamuoyunu susturmak için fırsat gelince değerlendiriyorlar. Sonrasında hak da verdim onlara ama sezon sonu yine alınmadı" dedi.

Tottenham'da Pochettino'nun görevine son verilmesini de yorumlayan Güneş, "Pochettino, Tottenham'da harika işler yaptı, çok iyi bir takım kurdu ancak Pochettino'nun Tottenham'dan neden ayrıldığını ben biliyorum, siz de araştırın, bulursunuz" şeklinde konuştu.

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