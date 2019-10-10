  • Bist 100
    98780.4
  • Dolar
    5,8555
  • Euro
    6,4626
  • Altın
    281,9960
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor
Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı
RTÜK'ten hassasiyet çağrısı RTÜK'ten hassasiyet çağrısı
Teröristlerin inlerine giriliyor! Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı Teröristlerin inlerine giriliyor! Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı
Şenol Güneş: Ülkemize yapılan her saldırını karşısındayız Şenol Güneş: Ülkemize yapılan her saldırını karşısındayız
Bebek katillerinin gücü sivillere yetti! Bebek katillerinin gücü sivillere yetti!
PKK/YPG'li teröristler bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı PKK/YPG'li teröristler bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı
Cüneyt Arkın'dan Barış Pınarı Harekâtı mesajı: Arslanlarım, Mehmetçiklerim, sizi nerede görsem ağlıyorum Cüneyt Arkın'dan Barış Pınarı Harekâtı mesajı: Arslanlarım, Mehmetçiklerim, sizi nerede görsem ağlıyorum
Eski başbakanlardan Başkan Erdoğan'a destek telefonu Eski başbakanlardan Başkan Erdoğan'a destek telefonu
Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu
Son Dakika... Mardin Valiliği: Teröristlerin havan saldırısında 2 sivilimiz şehit oldu Son Dakika... Mardin Valiliği: Teröristlerin havan saldırısında 2 sivilimiz şehit oldu
Masterchef'te kimler elendi? Masterchef yarışmacıları 2019 kimler? Masterchef'te kimler elendi? Masterchef yarışmacıları 2019 kimler?
Türkiye'den BMGK'ye 'Maraş' tepkisi Türkiye'den BMGK'ye 'Maraş' tepkisi
OPEC'in ham petrol üretimi eylülde azaldı OPEC'in ham petrol üretimi eylülde azaldı
Son dakika: Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çantadan el yapımı patlayıcı çıktı Son dakika: Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çantadan el yapımı patlayıcı çıktı
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı: Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı: Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz
En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sancak: TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sancak: TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak
Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
PKK şüphelileri, sınırda yakalandı PKK şüphelileri, sınırda yakalandı
Hastane yemeğinde kertenkele iddiasına inceleme Hastane yemeğinde kertenkele iddiasına inceleme
Pakistan’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek: Türkiye'nin çabalarını tebrik ediyoruz Pakistan’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek: Türkiye'nin çabalarını tebrik ediyoruz
Masterchef Açelya'ya ne oldu? Masterchef Açelya elenmedi mi? Masterchef Açelya'ya ne oldu? Masterchef Açelya elenmedi mi?
Pep Guardiola Foden'ı asla bırakmayacak Pep Guardiola Foden'ı asla bırakmayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ekim 2019 Perşembe 18:24:56 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 18:25:43

Şenol Güneş: Ülkemize yapılan her saldırını karşısındayız

Euro 2020 elemelerinde Arnavutluk ile karşılaşacak olan Milli takımımızda teknik direktör Şenol Güneş ve Ozan Tufan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN GURUR DUYACAĞI BİR OYUN OLSUN İSTİYORUZ"

Akıllı, sabırlı, yürekli ve birbirine yardım eden takım olacağız. Herkesin gurur duyacağı bir oyun olsun istiyoruz. Burada olan bütün oyuncular oynamaya aday.

"4 PUAN BİZİM İÇİN YETERLİ OLABİLİR"

4 puan bizim için yeterli olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar var ve bu avantajı sağlamak istiyoruz. Futbol zaman zaman sürprizleri çıkarabiliyor. Daha önce sahamızda bu zorluğu yaşadık. Zorluğu yine yaşasak bile sonucu almak istiyoruz. Arnavutluk karşısında mutlaka iyi bir sonuca ihtiyacımız var.

"MEVCUT KADRODA CİDDİ SAKATLIĞIMIZ YOK"

Takımda ufak tefek sakatlıkları olan futbolcuların durumu düzeldi. Ciddi sakatlığımız yok şu anda mevcut kadrodakiler arasında. 22 oyuncumuz var. 11'de yer alan oyuncularımız sorumluluğunu bilerek oynamalı.

BURAK YILMAZ VE CENK TOSUN 11'DE OLACAK MI?

Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'un birlikte oynayıp oynamayacağı yönündeki soruya cevap veren Şenol Güneş, "Henüz bunları paylaşmak istemiyorum ama hepsi olabilir. 4 forvetimiz var. Bunların 1-2'sini zaten kullanacağız. Her şeye hazırlıklıyız. Şu ana kadar neler yapabiliriz konusunda çalışmalarımı yaptık. Plan yapma dönemini geçtik. Artık iş yapma zamanı.

BARIŞ PINAR HAREKATI HAKKINDA

Türkiye konum itibariyle sıkıntılı dönemden geçiyor. Geçmişte de, tarihe baktığımızda sıkıntıları olan bir ülke. Mustafa Kemal Atatürk ve asker arkadaşlarıyla yeniden küllerinden doğdu. Üzerimizde hesap görenlerin, bazen bizi suçlayarak işgalci gösterdiğini görüyoruz.  Savaşı kimse istemez. Siz ister misiniz? Ben hiç istemedim. Savaş, bize saldırı olduğu için yapılıyor. Bizi rahat bıraksınlar işimizi yapalım. Kendi ülkesinde savaş çıkarmak istemeyenler, başka ülkelere nifak tohumları atıyor. Kendini korumak zorunda olan bir ülke olmaktan bıktık. Bu savaştan benim ne karım olacak? Oraya giden askerlerimizin yanındayız. Ülkemize yapılan her saldırının karşısındayız. Biz savaş yapmak istemiyoruz. Biz ülkemizi korumak istiyoruz. Kalkınmamıza karşı olanlara dur demek istiyoruz. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan yaşamak istiyoruz.

OZAN TUFAN: "KADRO DIŞI KALDIĞIMDA KİMSE BENİ ARAMADI"

Güzel bir sonuçla oradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Arnavutluk'un analizini yaptık. En iyi şekilde Milli Takımı temsil edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz en iyi yerlerde olmayı hak ediyoruz. Bunu sahaya da yansıtınca sonuç kendiliğinden gelecektir. Hayatımı tekrar yeniledim. Futbola odaklanmış durumdayım. Pes edip bırakabilirdim ama daha çok hırs yapmayı seçtim. Bu sayede de Fenerbahçe ve Milli Takım'dayım. Emre abinin de desteği oldu ama ben her şeyi kendim yaptım. Kadro dışı kaldığımda yanımda kimse yoktu. Benim en büyük destekçim ailemdir. Emre abinin de payı büyüktür, ona da teşekkür ederim.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ