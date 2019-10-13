  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şenol Güneş: Olumsuzluk olsun istemiyorum Şenol Güneş: Olumsuzluk olsun istemiyorum
'Yemen savaşı doğru bir şekilde biterse bölgeye olumlu bir etkisi olabilir' 'Yemen savaşı doğru bir şekilde biterse bölgeye olumlu bir etkisi olabilir'
Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı
Minarelerden yayılan tekbir sesleri Akçakale'de duyuldu Minarelerden yayılan tekbir sesleri Akçakale'de duyuldu
Milli Savunma Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu Milli Savunma Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu
Türkiye'den Japonya'ya başsağlığı mesajı Türkiye'den Japonya'ya başsağlığı mesajı
Şule Çet'in psikolojisini inceleyen bilirkişi heyeti, 'intihar bulgusu yok' dedi Şule Çet'in psikolojisini inceleyen bilirkişi heyeti, 'intihar bulgusu yok' dedi
Türkiye'de ilk oldu! Hatice Hemşire 4 bin metreden böyle atladı Türkiye'de ilk oldu! Hatice Hemşire 4 bin metreden böyle atladı
Didier Deschamps: Yarın tek hedefimiz maçı kazanmak Didier Deschamps: Yarın tek hedefimiz maçı kazanmak
Başkan Erdoğan: Putin ile atılması gereken adımları beraber atıyoruz Başkan Erdoğan: Putin ile atılması gereken adımları beraber atıyoruz
Taşköprü'de şüpheli ölüm Taşköprü'de şüpheli ölüm
2 bin yıllık surlara, sprey boyalı saygısızlık 2 bin yıllık surlara, sprey boyalı saygısızlık
2 bin yıllık surlara, sprey boyalı saygısızlık 2 bin yıllık surlara, sprey boyalı saygısızlık
ABD Savunma Bakanı: Suriye’nin kuzeyinden çekiliyoruz ABD Savunma Bakanı: Suriye’nin kuzeyinden çekiliyoruz
Tribünde kalp krizi geçiren alt yapı sorumlusu hayatını kaybetti Tribünde kalp krizi geçiren alt yapı sorumlusu hayatını kaybetti
NSU kurbanları için dikilen anıtlara yönelik saldırılar NSU kurbanları için dikilen anıtlara yönelik saldırılar
Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız
Şırnak'ın 20 köyünde eğitime 3 gün ara verildi Şırnak'ın 20 köyünde eğitime 3 gün ara verildi
Hamit Altıntop: Mesut Özil bir gün Türkiye'de forma giyecek Hamit Altıntop: Mesut Özil bir gün Türkiye'de forma giyecek
Lukas Podolski'den ayrılık açıklaması Lukas Podolski'den ayrılık açıklaması
Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan YPG/PKK’lı teröristlerin 2’si bakın kim çıktı! Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan YPG/PKK’lı teröristlerin 2’si bakın kim çıktı!
İranlı muhalif yazar Keyumers Merzban'a 33 yıl hapis cezası İranlı muhalif yazar Keyumers Merzban'a 33 yıl hapis cezası
Alex de Souza'nın filmi 'Camera 10' gösterime girdi Alex de Souza'nın filmi 'Camera 10' gösterime girdi
Cam parçasıyla kendini bir marketin tuvaletine kilitleyen kişiyi PÖH çıkarttı Cam parçasıyla kendini bir marketin tuvaletine kilitleyen kişiyi PÖH çıkarttı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ekim 2019 Pazar 21:36:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 21:36:08

Şenol Güneş: Olumsuzluk olsun istemiyorum

Fransa maçı öncesi A Milli takımımız teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

ZOR BİR MAÇ OLACAK

Uluslararası üst düzey oyuncular oynayacak. Saha, hava koşullarından çok rakibin gücü önemli. Zor bir maç olacak, bunu biliyoruz. Emre'nin dışında Abdulkadir Parmak ve Efecan sakat. Bu 3 oyuncu dışında sakatlığımız yok, bütün oyuncular maça hazır. Fransa-Türkiye-İzlanda'nın favori olarak gösterildiği bir gruptayız, Fransa ile aynı puandayız, İzlanda daha geride. Bizim 2 zorlu maçımız var. Kazanmamız gruptan çıkmamızı garantilemedi ama avantajlı duruma geldik.

KİMSE MERAK ETMESİN...

Bir ülkenin dışına çıkmak, başka ülkenin isteyeceği bir şey değil. Bunu yapanlar var ama Türkiye bunlardan değil. Türkiye, çevresindeki teröristlerin sürekli içeri sızdığı bir ülke, bir müdahale durumu var. Bizim çocuklarımız da asker. Şiddeti Amerika, Rusya ya da Fransa durdurup da, terörü bizim ülkemize sokmayacaksa, bizim askerimiz de oraya gitmez, kimse bunu merak etmesin. Maça gelenler keyif almaya gelsin. Fair Play içinde izlemeye çalışsın. Olumsuzluk olsun istemiyorum, gerginlikler olmasın. Futbol herkesin bir araya gelebildiği spordur. Fransız taraftarların da, Türk taraftarların da dostane şekilde maçı izlemesini diliyorum.

MAZERET ÇÖZÜM GETİRMEZ

Yusuf Yazıcı şu anda az oynuyor, çok yetenekli, uyum aşamasında. Lille de geleceği parlak diye tercih etti. Le Havre'de Ertuğrul ve Umut var, umarım onlar da gelişirler. Birçok oyuncumuz yok ama yerlerine çıkacak oyuncular da yetenekli ve güçlü isimler. Durum tespiti için eksikler söylenebilir ama mazeret olarak söylenemez. 11'e 11 sahaya çıkacağız. Oyunumuzu oynayacağız hak edersek puan ve puanlar alacağız. Kaptan Emre, oyuncu yeteneği dışında güçlü bir karakter, elbette bir kayıp. Hasan Ali yok, Cengiz yok, Dorukhan yok... Bir sürü oyuncu olmayabilir. Sahaya çıkacak oyuncular da, yetenekli oyuncular. Mazeret olarak kullanmak çözüm getirmez.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ