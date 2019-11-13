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13 Kasım 2019 Çarşamba 12:33:48 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 12:35:18

Şenol Güneş liderliğe inanıyor: 'Yapılamamış olanı başaracağız'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile yapacakları maçta galip gelerek turnuvaya katılacaklarına inandığını bildirdi.

A Milli Takım'ın İstanbul'da İzlanda ile yapacağı müsabaka öncesi Türkiye Futbol Federasyonunda yayınlanan maç kitabında görüşlerini aktaran Güneş, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada taraftar desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Şenol Güneş, gruptaki son iki maça liderlik koltuğunda girmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Son dünya şampiyonu Fransa'yı grupta yenmeyi başaran tek ekip olan A Milli Takımımız, ekim ayındaki deplasman maçında da rakibiyle berabere kalarak yerli-yabancı tüm spor kamuoyunun takdirini kazandı. Bize yapılan övgüler yalnızca pozitif saha sonuçlarına dönük değildi. Oyuncularımızın azmi, öz güveni ve takım ruhu büyük beğeni aldı. Başarılı savunmamızla, elemelerin en az gol yiyen takımlarından biri olduk. Geldiğimiz noktada, finallere yalnızca bir adım uzaklıktayız." ifadelerini kullandı.

İzlanda karşısında alınacak bir puanın dahi finallere katılma yolunda yeterli olacağını aktaran 67 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Ancak biz, kalpleri vatan ve milli forma sevgisiyle dopdolu, yetenekli olduğu kadar disiplinli oyuncu grubumuzla daha önce yapılmayanı yapıp, grup lideri olarak finallere gitmek istiyoruz. İzlanda, birçokları tarafından bize ters geldiği düşünülen bir takım. Gruptaki tek yenilgimizi de onlara karşı aldık. Ancak her maçın havası değişik olur. Bugünün koşulları ile haziran ayındaki maçın koşulları arasında büyük fark var."

Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada taraftar desteğinin önemine değinen Güneş, şunları ifade etti:

"Andorra ve Arnavutluk maçlarıyla başlayan 'İstanbul üçlemesinin' İzlanda'ya karşı alınacak galibiyetle taçlanacağına inanıyorum. Anadolu'da başladık, İstanbul'da bitirelim ve Avrupa'ya gidelim. Tüm Türk halkının ortak hayali olan EURO 2020 finallerine gitme başarısının gerçeğe dönüştüğü coşku dolu bir zafer gecesinde buluşmak dileğiyle." 

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