10 Ekim 2019 Perşembe 09:32:02 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:32:57
Şenol Güneş: 'İşi ilk yarıdan bitirelim'
A MİLLİ Takımımız, Arnavutluk ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti.
STAR
Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki çalışma Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde yapıldı. Güneş, Arnavutluk karşılaşmasının önemine değinirken oyuncularına, “Rakibimiz güçlü bir takım. Gol gecikirse dirençleri artar, işimiz zorlaşır. İlk devrede atacağımız Spor goller bizi hedefe rahat ulaştırır” dedi.
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