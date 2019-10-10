Şenol Güneş: 'İşi ilk yarıdan bitirelim'

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Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki çalışma Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde yapıldı. Güneş, Arnavutluk karşılaşmasının önemine değinirken oyuncularına, “Rakibimiz güçlü bir takım. Gol gecikirse dirençleri artar, işimiz zorlaşır. İlk devrede atacağımız Spor goller bizi hedefe rahat ulaştırır” dedi.