Şenol Güneş, Ferdi Kadıoğlu'nu milli takıma kazandırmak için harekete geçti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'nu da takip ettiği ortaya çıktı.

Şenol Güneş'in bu oyuncunun gelişimini mercek altına aldığı ve Ferdi'yi A Milli Takım'a kazandırmak istediği öğrenildi. U16 seviyesinden bu yana Hollanda'nın kadrosunda yer alan şu anda da U21 takımında forma giyen 20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım konusundaki tercihini henüz yapmadı.

Geçen hafta kupada İstanbulspor, ligde Gençlerbirliği maçlarında attığı goller ve futboluyla ön plana çıkan genç yeteneğin Ay-Yıldızlı formaya sıcak baktığı öğrenildi. Güneş'in, Ferdi'yi 2022 Dünya Kupası için planlanan kadroda düşündüğü belirtildi.

(Star)