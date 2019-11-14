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14 Kasım 2019 Perşembe 23:51:51 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 23:56:45

Şenol Güneş: 'Bu başarı da güzel ama benim için asıl hedef...'

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yla Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Eski, yeni oyuncu fark etmez. Daha eski oyuncular varsa onlara da şans veririz. Hedefe ulaşmak önemliydi. Hayalimiz vardı, ülke olarak. Sonuç olarak buna ulaştık. 9 ay oldu, dokuz doğurduk ve çocuk oldu. Bu çocuğa iyi bakmak lazım. Şampiyonada iyi işler yapmalıyız. İstanbul'da 3 tane maç yaptık. Olumsuzlukları ortadan kaldırdık ve futbolcularla taraftarları birleştirdik. Bugün gol atamadık. İki beraberlik oldu üst üste. Öncelikle şampiyonaya gitmek gerekiyordu.

“KARŞILIĞINI ALDIK”

Biz ilk yarıda hem çıkamadık hem de rakibin sert oyununa mahkum olduk. İkinci yarı iyiydik, sertliğe cevap verdik. Oyuncular karşılığını aldı. Mevcut oyuncuları yarıştırmak, önümüzde geleceklere yardımcı olmak istiyoruz. Dünya Kupalarına sürekli katılmak için, Türk futbolunu yeniden ele almak gerekiyor. Futbol seviliyor ülkemizde. Tartışmalarımızda bunu ön plana çıkarmamız gerekiyor.

“BU TAKIM BİZİM TAKIMIMIZ”

Yeniden bu heyecanı sağlayan oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Futbol kültürümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Bu takım benim değil, bizim takımımız. Taraftarımız iyiydi. 3 sahada oynadık, 3'ü de güzel oldu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de teşekkür ettim.

“YENİ NESİLLERİN ÖNÜNÜZ AÇACAĞIZ’

Ortak hayalimiz diye yola çıktık. Bu yolda mesafe aldık. Bu sevgiyi yakalayabilmek için çok uğraştık, büyük mesafe katettik ve sonucu da aldık. Yeni oyuncuların önünü açmak, bu oyuncuların daha iyi olması için ilkeli olmamız gerekiyor. Bu konuda ben de işin içinde olacağım ama sadece bana bırakırsanız geçmişte olduğu gibi hata yaparız. Bu tek bir kişinin yapacağı bir şey değil. Hayalimiz çok ama bu hayalleri tek başıma benim hayata geçirmem mümkün değil. Yeni nesillerin önünü açacağız, ben biraz da bunun hayalini kuruyorum.

“BEKLEYECEĞİZ VE GÖRECEĞİZ”

Yabancıları alacağımıza, yerlilerimizi satalım ve dövizi biz alalım, bunu destekliyorum. Moldova'nın kazanmasını zor görüyorum. Engin Hoca orada umarım kazanırlar. Lider olarak çıkmamız bir avantaj olabilirdi. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Avrupa Şampiyonası bu çocuklar için bir sınav olacak. Hep kazanarak öğrenemezsiniz.

“HEDEF DÜNYA KUPASI”

Benim için özellikle asıl hedef Dünya Kupası. Avrupa Şampiyonası'nda iyi neticeler alıp tecrübe kazanırsak, Dünya Kupası'nda daha rahat üst turlara çıkabiliriz. Arnavutluk ve Andorra maçları çok farklıydı. Bugün Cenk olsa farklı bir format olacaktı. Hücuma çıkışta hızlı çıkmayı düşündük.

“CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Çok yorgun bir seyahatin ardından yanımızda oldu. Andorra maçında da cumhurbaşkanımızı görmüştüm, çok heyecanlıydı. Kendisine teşekkür ederim.

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