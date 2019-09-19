Şenol Güneş, Belçika'da Emre Mor'u takip etti

Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'in Brugge karşısına 11 yabancı futbolcuyu görevlendirmesi sebebiyle Güneş, sadece 60. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor'u milli takım kadrosu için 30 dakikalık bölümde takip edebildi.

Şenol Güneş, oyuna 90. dakikada dahil olan Şener Özbayraklı'yı da sadece saniyelerle izleyebildi.