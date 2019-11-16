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16 Kasım 2019 Cumartesi 11:31:43 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 11:34:13

Şenol Güneş Avrupa Şampiyonası'nda final oynamak istiyor

A Milli Takım’ın hocası, 15 dakika süren teşekkür konuşmasında, "Türkiye’ye çok büyük gurur yaşattınız. Euro 2020 biletini aldık ancak işimiz bitmedi. Birlikte Wembley’de final oynayalım" dedi.

STAR

MİLLİ Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası’na taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Şenol Güneş, yeni hayalini açıklandı. Ay-Yıldızlılar’ın hocası, İzlanda beraberliği ile Euro 2020 vizesi almalarının ardından soyunma odasında oyuncularına yaptığı teşekkür konuşmasında, “Hepinizin alınlarından öpüyorum. Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattınız. Ben de sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

BİLETİ ALDIK ANCAK İŞİMİZ BİTMEDİ

Güneş şunları söyledi: “Bu yola sizlerle birlikte Mart ayında çıktık. Hep birlikte yeni bir takım yen bir heyecan oluşturduk. Birlikte savaştık, alın teri döktük. 9 ay sonra da yani bugün bu işi mutlu bitirdik. Euro 2020 vizesi aldık. Seneye finallere katılacağız. Ama daha işimiz bitmedi. Avrupa Şampiyonası’nın finali Londra’daki Wembley Stadı’nda. Benim hayalim orada final oynamak. Bunu hep birlikte başarabileceğimizi düşünüyorum.”

“EN BÜYÜK TÜRKİYE” TEZAHÜRATLARI

 “Milli maçlarda tribünlerdeki coşkuyu hepiniz gördünüz. Milli Takımda yeni bir iklim, yeni bir hava oluştu. Türk insanı başarıya aç. Euro2020’den sonra yeni hedef 2022 Dünya Kupası olacak. Hep birlikte yeni zaferlere yelken açmalıyız. Bunun için bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte savaşmayı sürdüreceğiz.” Güneş’i ayakta alkışlayan futbolcular, soyunma odasını “En büyük Türkiye”, “Avrupa Avrupa duy sesimizi” tezahüratlarıyla inlettiler.

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