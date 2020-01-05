Şenol Güneş: Arda Turan iyi niyetinin kurbanı oldu

  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi
Son teknolojinin kullanıldığı MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılacak Son teknolojinin kullanıldığı MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılacak
Hızlı ve Öfkeli 4 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncu kadrosu Hızlı ve Öfkeli 4 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncu kadrosu
ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, 'Egemenliğin ihlali' gerekçesiyle bakanlığa çağrıldı ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, 'Egemenliğin ihlali' gerekçesiyle bakanlığa çağrıldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran, Trump'ın bakışını anlıyor ve mesajı aldılar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran, Trump'ın bakışını anlıyor ve mesajı aldılar
Doğu Perinçek, Kasım Süleymani'yi şehit ilan etti! Doğu Perinçek, Kasım Süleymani'yi şehit ilan etti!
TOGG'dan bulmacalı paylaşım: Tüm kelimeleri bulan 51 kişiye hediye verilecek TOGG'dan bulmacalı paylaşım: Tüm kelimeleri bulan 51 kişiye hediye verilecek
Hayalimdeki Gelinlik programı ne zaman başlıyor? Hayalimdeki Gelinlik başvuru nasıl yapılır? Hayalimdeki Gelinlik programı ne zaman başlıyor? Hayalimdeki Gelinlik başvuru nasıl yapılır?
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa, Guti'nin takımına gidiyor Galatasaray'ın gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa, Guti'nin takımına gidiyor
Dieumerci Mbokani için Antwerp'ten Fenerbahçe açıklaması Dieumerci Mbokani için Antwerp'ten Fenerbahçe açıklaması
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e İtalya'dan 2 talip çıktı! Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e İtalya'dan 2 talip çıktı!
Fenerbahçe Beko evinde Frutti Extra Bursaspor'u devirdi Fenerbahçe Beko evinde Frutti Extra Bursaspor'u devirdi
Netanyahu'nun dili sürçtü: İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz Netanyahu'nun dili sürçtü: İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz
Marius Sumudica, ülkesinin takımlarından Universitatea Craiova'nın radarında Marius Sumudica, ülkesinin takımlarından Universitatea Craiova'nın radarında
Şenol Güneş: Arda Turan iyi niyetinin kurbanı oldu Şenol Güneş: Arda Turan iyi niyetinin kurbanı oldu
Adil Rami Fenerbahçe'nin başına bela oldu Adil Rami Fenerbahçe'nin başına bela oldu
Sadri Şener: 'Ünal Karaman'ın daha önce gönderilmesi gerekirdi' Sadri Şener: 'Ünal Karaman'ın daha önce gönderilmesi gerekirdi'
Galatasaray'da Martin Linnes sevinci! Lisansı çıkarıldı Galatasaray'da Martin Linnes sevinci! Lisansı çıkarıldı
Münir Özkul ölüm yıl dönümünde anılıyor! Münir Özkul ne zaman vefat etti? Münir Özkul ölüm yıl dönümünde anılıyor! Münir Özkul ne zaman vefat etti?
Putin’i 'dünyada ABD’yi yok edebilecek tek kişi’ olarak niteleyen Trump'tan Beyaz Saray yetkililerine azar! Putin’i 'dünyada ABD’yi yok edebilecek tek kişi’ olarak niteleyen Trump'tan Beyaz Saray yetkililerine azar!
Aynur Aydın: Sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım Aynur Aydın: Sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım
Milli Savunma Bakanlığı: 2 PKK/YPG'li terörist daha Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı: 2 PKK/YPG'li terörist daha Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 10 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 10 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ocak 2020 Pazar 16:17:24 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 16:20:35

Şenol Güneş: Arda Turan iyi niyetinin kurbanı oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'in futbolcusu Arda Turan için açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Sabah Gazetesi'nden Sonat Bahar'a özel röportaj verdi. 

Arda Turan hakkında konuşan Şenol Güneş, "O gün evine gelenler, Arda kötü gidince Arda'yı eleştirdiler." dedi.

"Arda Türkiye'nin gurur duyduğu bir isim ama belli süreçleri iyi yönetemedi. Nerede hata yaptı?" sorusunu yanıtlayan Şenol Güneş şöyle konuştu

"ARDA KAVGALARLA ANILMAMALI"

"Türkiye'den yurt dışına transfer olup, çok büyük kulüplerde oynamak büyük bir iştir. Hem maddi değer olarak, hem de manevi olarak önemlidir. Orada eksik kaldı bazı şeylerden. Çok büyük para, şöhret, çevre kazandı. Bunları yönetmede sıkıntı çekti. Çevresi de çektirdi bu sıkıntıyı ona. Bazı arkadaşları haber olsun diye ödül almaya bile buraya çağırdılar onu, o da geldi, iyi niyetinin kurbanı oldu. Evinde ağırladı insanları. Bunlar senin önceliğin değil ki. Sen başka bir noktaya geldin, orada başka bir hayat yaşıyorsun, ona göre yaşamalısın. O gün evine gelenler, Arda kötü gidince Arda'yı eleştirdiler. Arda kavgalarla anılacak insan mı, değil ki. Türkiye'nin sosyal yapısı bunları tolere eder ama sen Avrupa'dasın ve başarılısın. Hayal bile edemeyeceğin şeyler yaşıyorsun. Ama çocuğun buna hazırlanması lazım. Biz bu eğitimi çocuklara veremiyoruz. Akademiler olması lazım, eğitim yaşının düşürülmesi lazım"

ARDA ÇEVRESİNİ YÖNETMEKTE SIKINTI ÇEKTİ

- Önce milli takım ve para konusu çok konuşuluyordu, prim tek mevzuydu. Şimdi prim lafı geçmiyor, kazanalım, herkes hak ettiğini alacak anlayışı hakim.

"Çok doğru tespit. Bunların yaşanmış olması, gelecek dönemde dikkatli olmayı gerektirdi. Ama o tartışmanın sebebi neydi? Orada tek suçlu yok, herkes suçlu. Tek kişinin işi değil bu. Niyet çok önemli, kötü niyet de var, iyi niyet de. Öyle ya da böyle milli takım 2016 Avrupa Şampiyonası'na katıldı ama katılırken sorunları vardı. Biz buna başlarken, ortak hayalimiz olsun, ben yok biz varız, oyuncu, yönetim, teknik heyet fark etmez bu Türkiye'nin başarısı, diyerek anlattık. Bunu söylemek başka yapmak başka. O dönem herkes kaybetti, şimdi herkes kazandı. Türkiye kazand"

- Milli takım kapısı herkese açık dediniz... Arda Turan mesela?

"Arda, Caner, Gökhan hepsi oynayabilir. Ama dedim ya, fikirler vardır bir de bunların uygulanabilir halleri vardır. Ben şimdi Emre ve Burak'ı aldım o grup içinden... İhtiyaca göre alırsın ama aldın mı oynatmak gerekiyor. Ama aldıklarının sayısı çok olursa takımın bütünlüğü bozulur, o zaman eskiyi devam ettirmiş olurum. Arda düşündüğüm, takip ettiğim bir oyuncu. Türkiye'nin bir numaralı oyuncusu, iyi oynarsa, ihtiyacım olursa alırım. Peşin bir hükmüm yok kimseye karşı. Alacağım garantisi demek değildir bu"

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ