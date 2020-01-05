Şenol Güneş: Arda Turan iyi niyetinin kurbanı oldu

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Sabah Gazetesi'nden Sonat Bahar'a özel röportaj verdi.

Arda Turan hakkında konuşan Şenol Güneş, "O gün evine gelenler, Arda kötü gidince Arda'yı eleştirdiler." dedi.

"Arda Türkiye'nin gurur duyduğu bir isim ama belli süreçleri iyi yönetemedi. Nerede hata yaptı?" sorusunu yanıtlayan Şenol Güneş şöyle konuştu

"ARDA KAVGALARLA ANILMAMALI"

"Türkiye'den yurt dışına transfer olup, çok büyük kulüplerde oynamak büyük bir iştir. Hem maddi değer olarak, hem de manevi olarak önemlidir. Orada eksik kaldı bazı şeylerden. Çok büyük para, şöhret, çevre kazandı. Bunları yönetmede sıkıntı çekti. Çevresi de çektirdi bu sıkıntıyı ona. Bazı arkadaşları haber olsun diye ödül almaya bile buraya çağırdılar onu, o da geldi, iyi niyetinin kurbanı oldu. Evinde ağırladı insanları. Bunlar senin önceliğin değil ki. Sen başka bir noktaya geldin, orada başka bir hayat yaşıyorsun, ona göre yaşamalısın. O gün evine gelenler, Arda kötü gidince Arda'yı eleştirdiler. Arda kavgalarla anılacak insan mı, değil ki. Türkiye'nin sosyal yapısı bunları tolere eder ama sen Avrupa'dasın ve başarılısın. Hayal bile edemeyeceğin şeyler yaşıyorsun. Ama çocuğun buna hazırlanması lazım. Biz bu eğitimi çocuklara veremiyoruz. Akademiler olması lazım, eğitim yaşının düşürülmesi lazım"

ARDA ÇEVRESİNİ YÖNETMEKTE SIKINTI ÇEKTİ

- Önce milli takım ve para konusu çok konuşuluyordu, prim tek mevzuydu. Şimdi prim lafı geçmiyor, kazanalım, herkes hak ettiğini alacak anlayışı hakim.

"Çok doğru tespit. Bunların yaşanmış olması, gelecek dönemde dikkatli olmayı gerektirdi. Ama o tartışmanın sebebi neydi? Orada tek suçlu yok, herkes suçlu. Tek kişinin işi değil bu. Niyet çok önemli, kötü niyet de var, iyi niyet de. Öyle ya da böyle milli takım 2016 Avrupa Şampiyonası'na katıldı ama katılırken sorunları vardı. Biz buna başlarken, ortak hayalimiz olsun, ben yok biz varız, oyuncu, yönetim, teknik heyet fark etmez bu Türkiye'nin başarısı, diyerek anlattık. Bunu söylemek başka yapmak başka. O dönem herkes kaybetti, şimdi herkes kazandı. Türkiye kazand"

- Milli takım kapısı herkese açık dediniz... Arda Turan mesela?

"Arda, Caner, Gökhan hepsi oynayabilir. Ama dedim ya, fikirler vardır bir de bunların uygulanabilir halleri vardır. Ben şimdi Emre ve Burak'ı aldım o grup içinden... İhtiyaca göre alırsın ama aldın mı oynatmak gerekiyor. Ama aldıklarının sayısı çok olursa takımın bütünlüğü bozulur, o zaman eskiyi devam ettirmiş olurum. Arda düşündüğüm, takip ettiğim bir oyuncu. Türkiye'nin bir numaralı oyuncusu, iyi oynarsa, ihtiyacım olursa alırım. Peşin bir hükmüm yok kimseye karşı. Alacağım garantisi demek değildir bu"

(Sabah)