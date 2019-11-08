Şenol Güneş: 2022 Dünya Kupası benim için final olacak

Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş şöyle konuştu;

"Milli davalarımız bizi birleştiriyor. Gurur duyduğumuz bir milli takım istiyoruz. Yabancıya karşı değiliz ama biz de üretmeliyiz, üretmede sorunlarımız var. Yurt dışına oyuncu gönderebiliyoruz, futbol zor iş. Zengin işi değil. Genelde ekonomik durumu iyi olmayanlardan iyi futbolcu çıkıyor Çağıracağımız kadronun yarısı yurt dışında oynayanlar olacak. Bu güzel bir şey. Fransa'nın oyuncuları mesela hep Fransa dışında. Yeni nesil oyuncularımız kendilerini daha iyi eğitiyor ve bu işi seviyorlar. İstanbul'a neden geldim ben de bilmiyorum. Trabzon'da doğdum, oranın özlemi bende hep var. Her sahaya da giderim, oyuncum da gider. İstanbul'da başarılı sonuçlar alındı, Anadolu'da da aldık ve yine gideceğiz. Birlikte savaşacağız. 3 büyük takımın sahasında oynuyoruz şimdi. Diyarbakır'a da Samsun'a da Adana'ya da gideceğiz.

Birçok kulüp borç içinde. İşi gücü olmayan kişiler futbolcu olur gibi görünüyordu benim zamanımda. Bugün ise futbol çok popüler oldu, o da iyi değil. Bundan sonraki dönem öyle olacak sanırım. Öyle olmasını istiyorum. Dünya Kupası'na 2002'de gittik. 48 yıl önce gitmiştik. İnşallah 2022'de tekrar görürüz. Benim için final olacak. Medyadaki arkadaşlara da manşet olsun Milli takım kadrosu 20.20'de belli olacak. 2020'yi çağrıştırıyor. O yüzden böyle bir sunum hazırladık"