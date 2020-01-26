Şenol Fidan'dan Hüseyin Göçek'e tepki

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Fidan, Göztepe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren antrenör, "Sıkıntılı günlerden geçiyoruz, İzmir'e de çıkış aramak ve 3 puanla moral yakalamak için gelmiştik. Göztepe'nin yeni ambiyansı ile bize 15-20 dakika baskı da yapacağını biliyorduk. İlk 20 dakikayı iyi geçtik ama sonra kaptırdığımız bir toptan gol yedik. Sonra oyunda ortaktık, oyuncular iyi mücadele etti, bir karakter koydular. Son yaşadıkları olaydan dolayı bir kırılganlık söz konusu" dedi.

"4-5 HAFTADIR HAKEMLER İLGİNÇ"

Maçın hakemi Hüseyin Göçek'i eleştiren çalıştırıcı, "Hakem enteresan. Son 4-5 maçtır hakem arkadaşlar bize bir şeyleri vermemek için direniyorlar gibi. Bunu niyet olarak söylüyorum. Maç içinde ilginç pozisyonalar var" ifadelerini kullandı.

1 galibiyetle yükselişe çıkabileceklerini vurgulayan Şenol Fidan, "Burak'ın yakaladığı bir pozisyon var. Belki atsa daha farklı olabilirdi. Üzerimizde kara bulutlar dolaşıyor. Bunu da bu oyuncular dağıtacak. Her şey bir galibiyete bakıyor. Önümüzdeki haftalarda bunu dağıtacağız" diye konuştu.

GÖKHAN VE CANER NEDEN YOK?

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in oynamamasının nedeni sorulunca teknik adam, "Gökhan kadrodaydı, dün taktik tahtasına yazmıştık. Dün idmana çıkmamıştı, oynatmayı düşünüyorduk. Sabah kahvaltıya kalkamadı, kötü oynadığını söyledi. Douglas ile bir motivasyon konuşması yapmıştık, daha sağlıklı ve kendini verebileceğini düşündük. Maç içerisinde Gökhan'ı oyuna atmamızın doğru olduğunu düşündük. Caner'in oynadığı maç sayısı, aldığı yük ve bununla beraber arka adelesinde yaşadığı bir problem var. Çekerek gidiyor ayağı. Fiziksel ve mental açıdan daha dirençli oyuncularla çıkmak istiyorduk. Yine de Gökhan ile Caner de oyuna girip katkıda bulundu. Mücadeleden dolayı arkadaşları tebrik ediyorum." mesajını verdi.