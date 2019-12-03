GÜNEŞ

■ Bordo-Mavililer bu sezon son dakikalarda yediği gollerle tam 11 puan kaybetti. Yerel basın alınan beraberliği, “Büyük fırsat kaçtı” şeklinde başlıklarla görürken, teknik direktör Ünal Karaman’a yüklenen köşe yazarları da dikkat çekti. Öte yandan, kupada oynanacak Altay maçını hazırlıklarına başlandı. Ünal Karaman, Daniel Sturridge ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İngiliz yıldızdan artık hazır olmasını isteyen Karaman, “Şampiyonluk istiyoruz. Sen yoksan bir eksiğiz. Bu yolda bize destek olman gerekiyor” diyerek futbolcusundan bir an önce kalitesini göstermesini istediği aktarıldı.