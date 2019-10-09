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09 Ekim 2019 Çarşamba 10:22:28 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:24:25

'Sen üzülme Dorukhan, biz galip geleceğiz'

Takım arkadaşlarının ilgisi ve sevgisi karşısında gözyaşlarını tutamayan Dorukhan, 'Sizi yalnız bıraktım, üzgünüm' dedi. Emre, 'Üzülme. Biz kazanıp, sana hediye edeceğiz' karşılığını verdi.

AKŞAM

ARNAVUTLUK ve Fransa maçlarının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan ve ameliyat olan Dorukhan Toköz’ü hastanede ziyaret etti. Ellerinde kırmızıbeyaz çiçeklerle Dorukhan’ın odasına giren Teknik Direktör Şenol Güneş ve milli takım oyuncularının ziyareti genç futbolcuyu çok duygulandırdı. Şenol Güneş başını okşadığı eski öğrencisi Dorukhan’a, “Geçmiş olsun” dileklerini iletirken, bir baba şefkatiyle omuzunu okşadı. Güneş’in, “Nasılsın?” sorusuna, “İyiyim. Çok teşekkür ederim” karşılığını veren Dorukhan’ı daha sonra da takım arkadaşları tek tek kucaklayıp, iyi dileklerini iletti.

EN KISA SÜREDE DÖNECEKSİN

Kaptan Emre Belözoğlu da yanağını okşayıp, bir ağabey şefkatiyle Dorukhan’ı teselli etti. “Üzülme en yakın zamanda aramıza döneceksin. Takdir-i ilahi” dedi. Ardından diğer oyuncular tek tek Beşiktaşlı genç yıldıza iyi dileklerini iletirken, Cenk’in sarılmasıyla duygular tavan yaptı. Gözyaşlarını tutamayan Dorukhan’ı teselli etmek için tekrar devreye giren kaptan Emre Belözoğlu, “Sen üzülme. Biz 3 puanı alıp, sana hediye edeceğiz” dedi. Daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çekilen Dorukhan, onlara başarı diledi.

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