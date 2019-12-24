Selçuk İnan veda ediyor

GÜNEŞ

■GALATASARAY’DA sular durulmuyor... Son iki maçta 5 puan kaybederek zirve yarışında ağır yara alan Sarı-Kırmızılılar’da en çok eleştirilen isimlerin başında Kaptan Selçuk İnan geliyor. Nzonzi, Seri ve Lemina’nın yokluğunda Göztepe maçına 11’de başlayan ancak vasat bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu, mağlubiyetin ardından taraftarın hışmına uğramıştı. Yaşananlardan bunalan ve gelen tepkilere artık göğüs geremeyen Kaptan, sezon sonu futbolu bırakma kararı aldı...

YARDIMCI ANTRENÖR OLACAK

■AİLESİYLE oturup konuşan ve hem kendisine hem de Galatasaray’a daha fazla zarar vermek istemeyen 34 yaşındaki oyuncu, 9 yıldır terlettiği Sarı-Kırmızılı formaya veda edecek. Başka bir takıma gitmek istemeyen Selçuk, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim’in yardımcısı olarak görev yapacak. Hocası ile konuşan Kaptan’ın durumunu anlattığı Terim’in de hak verdiği belirtildi. Selçuk İnan, 2011 yılında Trabzonspor’dan Galatasaray’a bedelsiz olarak transfer olmuştu