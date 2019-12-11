Sekidika harekatı

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SIRBİSTAN’DA KEŞFEDİLDİ

FENERBAHÇE ara transfer döneminde Eskişehirspor’dan Jesse Sekidika’yı kadrosuna katmak istiyor. TFF 1. Lig’de oynadığı 14 maçta 8 gol, 3 asistlik performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Nijeryalı kanat forveti için kulübüyle temasa geçildi. Es-Es geçen yaz Sırbistan Ligi’nde bulup getirdiği Sekidika için kapıyı 2 milyon eurodan açsa da Sarı-Lacivertli yönetim piyasa değeri 150 bin euro olan futbolcuyu 500 bin euro civarı bir rakamla transfer etmeyi hedefliyor

GALATASARAY DA PEŞİNDE

ESKİŞEHİRSPOR Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Jesse’nin geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin ve Süper Lig takımlarının listesinde. Gidebilir, herkes gidebilir. Ben onlara gitme, dur diyemem. Çünkü futbol belli bir yaşta oynanan bir oyun ve süreç de kısa. Bu süreçte geleceklerini garantilemek için, gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak için ellerine geçen fırsatları kullanmak onların en doğal hakkı.”