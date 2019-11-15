Seçim yok yola devam

GÜNEŞ

■ 2019 Mali Genel Kurulu’nda idari açıdan ibra edilmeyen Galatasaray Yönetiminin, tüzük gereği seçime gitmesi gerekiyordu. Ancak, Mustafa Cengiz ve kurmayları mahkemeye başvurarak idari tedbir kararı aldırmış, sonrasında ise muhalefet kanadı bu tedbirinin kaldırılması için dava açmıştı. Dün Çağlayan Adliyesi’ndeki 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada tedbir kararının devam etmesine yönelik hüküm verildi ve dosya bilirkişiye gönderildi.

CENGİZ ADAY OLABİLİR

■BU sonuçla Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi görevine devam edecek... Davayı takip eden avukatlar ise sürecin devam etmesinden dolayı Galatasaray Yönetiminin seçime gitme zorunluğunun bulunmadığını, seçime gidilmesi halinde ise Mustafa Cengiz’in aday olmasının herhangi bir sorun teşkil etmediğini iddia ettiler. Mustafa Cengiz’in avukatı Zekeriya Güngör, “Biz seçime de katılabiliriz. Bir engelimiz bulunmamaktadır. Mustafa Cengiz seçime aday da olabilir” dedi.