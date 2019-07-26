Sead Kolasinac ve Mesut Özil'e bıçaklı saldırı! Sead Kolasinac kimdir? Sead Kolasinac kaç yaşında?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de oynayan Mesut Özil ile takım arkadaşı Sead Kolasinac, Londra’da gittikleri Türk restoranının çıkışında bıçaklı soyguncunun saldırısına uğradı. Motorlu iki kişinin saldırısı sırasında Mesut Özil’in aracından inen Kolasinac, bıçaklı saldırganı engellemek için hamle yaptı. Saldırgan Kolasinac’tan çekingen davranışlar sergiledi. Arabadan inen Mesut Özil ise yakınlardaki “Likya” adındaki Türk restoranına sığındı.

Olayda güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi ile soruşturma başlatıldı. Polis, konuyla ilgili, "Saat 17.00 sularında bir gasp ihbarı aldık. Şüphelilerin motosikletli olduğunu söylediler. Motosikletli kişilerin bir sürücüye saldırdığı yönünde ihbar aldık ve olay yerine geldik" şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçun, Mesut Özil'İn menajerini arayarak, olayla ilgili bilgi aldığını ve futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Saed Kolasinac'ın görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu. Boşnak futbolcu Sead Kolasinac hakkında övgü dolu tweet'ler atıldı. Olayı araştıran fulbolseverler arama motorlarında Sead Kolasinac kimdir? Sead Kolasinac kaç yaşında? sorularının yanıtını aradı.



SEAD KOLASİNAC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Sead Kolasinac, 20 Haz 1993 yılında Karlsruhe'de doğdu. Kolasinac, futbola doğduğu yerin takımında başladı. 2001 ile 2009 yılları arasında Karlsruher SC altyapısında forma giyen Sead Kolasinac 2009 - 2010 yılında TSG 1899 Hoffenheim forması giydi. 2010 yılını VfB Stuttgart forması altında geçiren Kolasinac 2011 yılında Schalke'ye transfer oldu. Schalke'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sead Kolasinac, Chelsea, Everton, Manchester City ve Arsenal kulüpleri tarafından teklifler alan Bosna Hersekli oyuncu Arsenal tarafından yapılan teklifi kabul etti.

26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde 123 maçta forma giydi ve 4 gol attı. Kolasinac, Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 25 karşılaşmada sahaya çıktı.

Arsenal formasını toplam 36 kez giyen başarılı futbolcu, İngiliz ekibinde 9 gol atmayı başardı.

MESUT ÖZİL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Mesut Özil, 15 Ekim 1988 doğumlu, 30 yaşında. Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giyiyor. Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından bu yana ise Almanya millî takımında oynamaktadır.

2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu.

İlk millî maçını 11 Şubat 2009 tarihinde Norveç Millî Takımı'na karşı oynamıştır. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve millî takımda ilk golünü Gana Millî Takımı'na atmıştır. Turnuva boyunca hep ilk onbirde sahaya çıkan Mesut, Almanya ile dünya üçüncüsü oldu.