Schick olmazsa Sturridge

GÜNEŞ

■ Roma’da fazla süre alamadığı için kiralanması gündeme gelen 23 yaşındaki yıldız için İtalyan kulübüyle anlaşmaya varıldı. Ancak oyuncunun Roma’dan yıllık 2.5 milyon net kazandığı ve Trabzonspor’dan 4 milyon istediği öğrenildi. Bordo-Mavililer bunun üzerine 2. Tercih alan Daniel Sturridge’e yöneldi. Liverpool’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki golcünün, Schick’te yaşanan tıkanma nedeniyle bir adım öne çıktığı ve golcü transferinin 1-2 güne netleşeceği öğrenildi.