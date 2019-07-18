Schalke 04’ün Cenk Tosun için Everton’a resmi teklif sunacağı iddia edildi

2018 yılının ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'ın Everton'a gönderdiği Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Menajer Sam Allardyce döneminde takıma katılan Cenk, istenen performansa ulaşamamıştı. Everton ile ilgili haberler paylaşan NSNO adlı site, milli futbolcu için önümüzdeki hafta gelecek teklifi açıkladı. Habere göre Alman ekibi Schalke 04, gelecek hafta Cenk Tosun için hazırladığı teklifi İngiliz ekibine sunacak.

Everton'ın da golcü futbolcuyu göndermeye sıcak baktığı ve Beşiktaş'a ödediği bonservisin önemli bir bölümünü geri kazanarak bunu transferde kullanmak istediği ifade edildi. Schalke daha önce de Stuttgart forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı da renklerine bağlamıştı.

Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol atarken, 3 de asist yaptı. (Fotomaç)