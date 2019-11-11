Saygısız Sloukas!
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. Haftasında F.Bahçe BEKO ezeli rakibi Beşiktaş Sompo Sigorta’yı evinde 84-80 mağlup etti. Karşılaşma müthiş bir çekişmeye sahne olurken akıllarda Sarı-Lacivertliler’in Yunan guardı Kostas Sloukas’ın çirkin hareketi kaldı.
GÜNEŞ
■ F.Bahçe BEKO sahaya, “Atamızı vefatının 81. yılında özlem ve saygı ile anıyoruz. #10Kasım” yazılı pankartla çıktı. Tüm basketbolcuların tuttuğu pankartı tutmayı reddeden Sloukas, tepki çekti. Takım arkadaşları tutması için ona bakarken o elleri arkasında sağa sola bakmayı tercih etti. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Yunan guard, “Saygısızlık yapmak istemedim. Tamamen maça konsantre olmuştum. Görmedim” diyerek kendini savundu.
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