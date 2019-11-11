Saygısız Sloukas!

GÜNEŞ

■ F.Bahçe BEKO sahaya, “Atamızı vefatının 81. yılında özlem ve saygı ile anıyoruz. #10Kasım” yazılı pankartla çıktı. Tüm basketbolcuların tuttuğu pankartı tutmayı reddeden Sloukas, tepki çekti. Takım arkadaşları tutması için ona bakarken o elleri arkasında sağa sola bakmayı tercih etti. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Yunan guard, “Saygısızlık yapmak istemedim. Tamamen maça konsantre olmuştum. Görmedim” diyerek kendini savundu.