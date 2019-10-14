Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündem Mert Çetin ve Eray Cömert

Sezon başında çok istese de defansı yedekleyemeyen teknik direktör Fatih Terim'in gündeminde iki isim bulunuyor. Öncelik Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olarak bütün dikkatleri üzerine çeken Mert Çetin'de. Terim, 22 yaşındaki Mert'in kiralanması konusunda yönetime rapor verdi. Kulübü Roma ile temasların başladığı öğrenildi.

Tecrübeli hocanın aklındaki diğer isminse Basel'de forma giyen Türk asıllı Eray Cömert olduğu bildirildi. Marcao ve Luyindama'ya iyi bir alternatif arayan Fatih Terim'in iki oyuncuyu da çok beğendiği ifade edildi.

AHMET ÇALIK GİDİYOR

Terim'in istediği iki yerli stoperden birisinin alınması durumunda Ahmet Çalık'la yollar ayrılacak.

3 MİLYON EURO ÖDEDİ

Mert Çetin, Cengiz Ünder'in ardından Roma'nın yolunu tutarak önemli bir sıçrama gösterdi. İtalyan kulübü, 2024 yılına kadar sözleşme yaptığı genç oyuncu için Gençlerbirliği'ne 3 milyon euro ödedi.

ŞANS BULAMADI

G.Birliği ve Hacettepe formaları giyen Mert, Roma'da forma şansı bulamadı. İtalyanların, tecrübe kazanması için 22 yaşındaki stoperi kiralayabileceği belirtiliyor.

16 MAÇTA OYNADI

Lugano ve Sion'da kiralık oynayan Eray Cömert, Basel'de artık düzenli olarak forma giyiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki İsviçre doğumlu stoper, bu sezon 16 karşılaşmada forma giydi, 1 de gol attı.

ARSENAL İSTEDİ

İsviçre alt yaş kategorilerinde 29 defa milli formayı giyen Eray Cömert, geçen sezon Arsenal ile anılsa da Basel'de kaldı ve sözleşmesini uzattı.

(Fotomaç)