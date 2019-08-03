03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 23:38:06
Savunmaya muhteşem ikili
AUDİ Cup’taki bariz savunma hataları sonrasında takıma stoper takviyesi yapmaya karar veren F.Bahçe, çalışmalarına hız verdi
GÜNEŞ
■ Sarı-Lacivertliler’in hedefindeki isimler ise eski oyuncusu Simon Kjaer ile yıldız oyuncunun Danimarka Milli Takımı’ndaki partneri Zanka… Sportif Direktör Damien Comolli, Kjaer için Sevilla ile, Zanka için ise İngiliz ekibi Huddersfield’la görüşmelerini sürdürüyor. İki oyuncunun transferinde büyük aşama kaydedildiği ve önümüzdeki hafta açıklanabileceği belirtildi.
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