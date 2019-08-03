Savunmaya muhteşem ikili

GÜNEŞ

■ Sarı-Lacivertliler’in hedefindeki isimler ise eski oyuncusu Simon Kjaer ile yıldız oyuncunun Danimarka Milli Takımı’ndaki partneri Zanka… Sportif Direktör Damien Comolli, Kjaer için Sevilla ile, Zanka için ise İngiliz ekibi Huddersfield’la görüşmelerini sürdürüyor. İki oyuncunun transferinde büyük aşama kaydedildiği ve önümüzdeki hafta açıklanabileceği belirtildi.