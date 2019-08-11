Savunmaya milli Toprak

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’DA transfer harekatı sürüyor… Alternatifli bir kadro yaratmak için çabalayan ve son olarak da dünyaca ünlü Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, bu kez savunmasını güçlendirmek için çalışmalara başladı… Marcao ve Luyindama’nın arkasına aynı kalitede bir stoper arayan Galatasaray, o ismi Almanya’da buldu. Cim Bom’un hedefindeki oyuncu; Borussia Dortmund’un milli stoperi Ömer Toprak…

ÖMER’DEN OLUMLU YANIT GELDİ

■ TRANSFER sezonunun başında F.Bahçe ve Beşiktaş’ın da gündemine gelen Ömer ile yapılan görüşmelerde olumlu yanıt alındı. Bizzat Fatih Terim’in 30 yaşındaki oyuncuyu aradığı ve “Seni kadromda görmek istiyorum” dediği öğrenildi. Ömer’in ise Terim’e “Kulüpler anlaşırsa Galatasaray forması giymeye hazırım, sorun yok” diyerek cevap verdiği kaydedildi.

ÖNCELİK BONSERVİSLE ALMAK

■ SARI-KIRMIZILILAR, bu transfer için bayramdan sonra Almanya’ya çıkarma yapacak ve Borussia Dortmund ile masaya oturacak. Öncelikli hedef Ömer’i makul bir bonservis bedeliyle kadroya katmak. Ancak, Alman temsilcisi ile fiyat konusunda anlaşılamazsa kiralama önerisi sunulacak. 30 yaşındaki oyuncunun Dortmund ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ömer, iki yıl önce B.Leverkusen’den Dortmund’a 12 milyon euroya gelmişti.