Sarri'den Merih'in asker selamına yanıt

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Türkiye - Arnavutluk ve Fransa - Türkiye maçlarında atılan golden sonra asker selamı sevinciyle olay yaratan Merih Demiral hakkında hocası Maurizio Sarri son derece kısa ve net bir yorumda bulundu. Bologna karşılaşması öncesi yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Sarri, Merih’in takım içerisinde sevildiğini ve arkadaşlarıyla uyum içerisinde olduğunu belirtirken, tecrübeli çalıştırıcı asker selamıyla ilgili gol sevincine ise ‘Bu UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki bir problem’ dedi.