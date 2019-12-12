Sarri'den Merih Demiral'ın performansına övgü dolu sözler

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu lider bitiren Juventus'ta milli oyuncu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. Kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıkan Merih Demiral, defansta güven veren isimlerden biri oldu.

Juventus, sahadan 2-0 galip ayrılırken; maç sonrası İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri'nin övdüğü isimlerden biri de Merih Demiral oldu.

Maçın ilk yarısında bazı hatalar yaptıklarını söyleyen Sarri, 2. yarı bunun üstesinden geldiklerini ve sahadan galip ayrıldıklarını vurguladı. Avrupa'nın en iyi takımlarının yollarına devam ettiğini kaydeden Sarri, "Rakibimiz kim olursa olsun, güçlü bir rakip olacak. Her maçta en üst düzeyde oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak Manchester City'yi gösteren İtalyan taktisyen, Bayer Leverkusen maçında ilk golü atan Cristiano Ronaldo'yu ise "süper" bir oyuncu olarak nitelendirdi. Ronaldo için, "Şu açık ki Ronaldo süper bir oyuncu. Ballon d'Or'u 5 kez kazandı. Ancak bu sürekli kazanmak için yeterli değil. Onu en iyisini vereceği yerde kullanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Merih Demiral için de görüş bildiren Sarri, "Defanstaki herkes iyiydi. Merih agresif, dayanıklı ve hızlıydı. Güven verdi ve fiziksel üstünlüğünü gösterdi. Harika bir maç çıkardı. Ancak defanstaki herkes iyi iş yaptı. Buffon iyi oynadı, ilk yarıda iş başındaydı ve güvende olduğumuzu gösterdi" övgülerinde bulundu.

Juventus'un sosyal medya hesabından ise maç sonrası paylaşımda Merih Demiral için de "İlk Şampiyonlar Ligi maçı, ilk kaleyi gole kapama" ifadeleri kullanılırken; Türkçe olarak da "Çok iyiydin Merih" yazıldı.