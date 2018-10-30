Santos'un golcü adayları Vagner Love ve Robinho

Yeni sezon için forvet transferi yapmak isteyen Santos, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Brezilya ekibinin Beşiktaş'tan Vagner Love ve Sivasspor'dan Robinho'yu transfer etmek için harekete geçeceği iddia edildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre Santos teknik direktörü Cuca, yönetime bir veya iki forvet transferi edilmesini istedi. Santos'ta kiralık olarak forma giyen forvet Gagibol'un sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle forvet transferine yoğunlaşan Santos'un Beşiktaş'tan Vagner Love ve Sivasspor'dan Robinho'nun peşine düştüğü kaydedildi.

SEZON BAŞINDA DA İSTEMİŞLERDİ

Santos, Vagner Love için sezon başında da girişimlerde bulunmuş ancak Beşiktaş ile anlaşma sağlanamamıştı. Sivasspor forması giyen Robinho ise Santos altyapısından çıkıp 24 milyon euroya Santos'tan Real Madrid'e transfer olmuştu.

(Sporx)