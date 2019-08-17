Sancılı start! Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ, 2019-20 Cemil Usta sezonuna Sivas’ta sancılı bir başlangıç yapacak. Demir Grup Sivasspor ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlı ekipte sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Beşiktaş’ta en önemli eksik ise Alman kaleci Loris Karius’un sakat olması, çünkü kadroda bulunan genç kaleciler Utku ve Ersin’in henüz güven verecek duruma gelememeleri.

LJAJİC VE DORUKHAN MÜJDESİ

■ TEKNİK direktör Abdullah Avcı’nın kalede Ersin Destanoğlu’na şans vermesi bekleniyor. Burak’ın yerine forvette ise genç Güven Yalçın forma giyecek. Orta sahada sakatlığı geçen Ljajic ve Dorukhan kadroya alındı. İki futbolcunun sabah teste tabii tutulacağı ve herhangi bir sorun yaşamamaları halinde maçta forma giyebilecekleri belirtildi. Sakatlıkları süren Atiba ve Roco ve cezalı Lens de deplasman kafilesinde yer almadı.

MİRİN YOK, YENİLER KADRODA

■ BEŞİKTAŞ’IN bugün oynayacağı maçın kadrosuna, kendisine gelen teklifleri reddeden stoper İsimat-Mirin alınmadı. Yeni transferler Douglas, Pedro Rebecho, Victor Ruiz ve Tyler Boyd ise Sivasspor maçının kadrosuna dahil edildiler. Abdullah Avcı’nın Douglas dışındaki tüm oyuncuları ilk 11’de oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Öte yandan Avcı, U21 takımından kadroya dahil edilen Kartal ve Erdem’i Sivas’a götürdü

AVCI ZAMANI BAŞLIYOR

■ BEŞİKTAŞ’ta 4 yıllık Şenol Güneş döneminin ardından göreve getirilen Abdullah Avcı, Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkacak. SiyahBeyazlı taraftarlar, pas oyununu tercih eden genç teknik adamın, ilk maçında nasıl bir futbol oynatacağını merakla bekliyorlar.

MUHTEMEL 11’LER:

SİVASSPOR: Samassa, Ziya, Caner, Appindangoye, Goiano, Hakan, Mert, Cofie, Emre, Erdoğan, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljaic, Quaresma, Boyd, Güven