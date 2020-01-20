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20 Ocak 2020 Pazartesi 13:52:54 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 13:54:28

Samsunspor'dan 31 yıl önceki kazada ölenler için anma töreni

Samsunspor, 20 Ocak 1989’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan için anma töreni düzenledi.

Türk futbolunun en acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989 tarihinde, o dönemki adıyla Türkiye 1’inci Futbol Ligi’nde Malatyaspor ile oynanacak karşılaşma için Malatya’ya giden Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs, saat 09.30 sıralarında Samsun’un Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından kafileyi taşıyan otobüs uçuruma yuvarlanırken, kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asın Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomiç ise Sırbistan’da altı ay komada kaldıktan sonra hayatını kayetmişti.

ANIT TALEBİ

Samsunspor Kulübü, 31 önce meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için Asri ve Kıranköy mezarlıklarında anma töreni düzenledi. Anma töreninde, merhum teknik direktör Nuri Asan’ın Asri Mezarlık’taki kabri başına çelenk koyuldu ve dua edildi. Aynı mezarlıkta bulunan ve kazada yaralanıp yıllar sonra vefat eden menajer Yüksel Özan’ın da kabri başında dua edildi.

Samsunspor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Haluk Tan törende yaptığı konuşmada, “Aynı acıyı 31 yıldır yaşıyoruz. 31 yıldır kazanın anıtının yapılmamasını eksiklik olarak görüyorum. İnşallah en kısa sürede anıtın yapımı tamamlanır. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı kurtulanlara da uzun ömürler diliyorum” dedi.

Kazada hayatını kaybeden futbolcular Mete Adanır için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Muzaffer Badalıoğlu için Zonguldak’ta ve Zoran Tomiç için de Sırbistan’da mezarları başında tören düzenlendiği öğrenildi.

SAMSUN’DAKİ TÖRENE KATILANLAR

Samsun’daki anma törenine Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Kulüp Müdürü Soner Soykan, kulüp müdür yardımcısı Mehmet Altan, Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı Suat Çakır, başkan vekilleri Ali Kemal Gedikli ve Kadir Gürkan, genel sekreter Haluk Tan, yönetim kurulu üyeleri, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Altyapı Gençlik Geliştirme Sorumlusu Ali Bilgici, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, altyapı futbolcuları ve taraftarlar katıldı.

FEDERASYONDAN MESAJ

Türkiye Futbol Federerasyonu (TFF) da kazada hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı. TFF’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"1989'daki kazada hayatını kaybeden Samsunsporluları saygıyla anıyoruz

Bundan 31 yıl önce; 20 Ocak 1989'da karlı bir havada Malatyaspor deplasmanına gitmek üzere yola çıkan Samsunspor Futbol Takımı'nı taşıyan otobüsün Samsun'un Havza ilçesinde geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve şoför Asım Özkan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk futbolunu yasa boğan kayıplarımız için Samsunspor camiasına bir kez daha başsağlığı diliyor, derin acıyı yürekten paylaşıyoruz."

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