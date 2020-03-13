Şampiyonluk yarışındaki takımlar karşı karşıya geliyor
Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanacak. Hafta Kasımpaşa-Göztepe ve MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.
Süper Lig'de gözler şampiyonluk yarışındaki takımların karşı karşıya geleceği Trabzonspor-Medipol Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarında olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol liglerinde haftanın müsabaka programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
Yarın:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
(AA)