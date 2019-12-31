Şampiyonluk umuduyla yeni yıla girdi

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE, ilk yarıyı umutlu kapattı... 2019’un son maçında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek kritik virajda kaza yapmayan Sarı-Lacivertliler’de bu karşılaşmadan sonra şampiyonluk sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı. 2020’yi galibiyetle selamlayan Fenerbahçe, ilk yarı istatistikleriyle de göz kamaştırdı. İlk yarıyı 4.sırada bitiren Sarı-Kanarya 34 golle de ligin en skorer ekiplerinden biri oldu.