25 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 11:04:54
Şampiyonluk hamlesi Payet
ÜST üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, Olimpik Marsilya'nın Fransız yıldızı Dimitri Payet için teklif yaptı.
GÜNEŞ
■ L'Equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, 32 yaşındaki yıldız hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Payet'nin Marsilya'ya aylık 600 bin euro maliyetinin olduğu ve bu nedenle yönetim, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor. Marsilya yönetimi teknik direktör Andre Villas-Boas’ın onay vermesi halinde Payet’i Beşiktaş’a ‘evet’ diyecek.
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