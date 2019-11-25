Şampiyonluk hamlesi Payet

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■ L'Equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, 32 yaşındaki yıldız hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Payet'nin Marsilya'ya aylık 600 bin euro maliyetinin olduğu ve bu nedenle yönetim, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor. Marsilya yönetimi teknik direktör Andre Villas-Boas’ın onay vermesi halinde Payet’i Beşiktaş’a ‘evet’ diyecek.