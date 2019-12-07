'Şampiyonluk bekliyoruz'

GÜNEŞ

■FENERBAHÇE’NİN eski başkanı Ali Şen, herkesin Sarı-Lacivertli takımdan şampiyonluk beklediğini söyledi. Şen, “Şampiyonluk beklentisi her yıldan daha fazla çünkü bu 7'nci yıl, 6 yıl şampiyon olamadık. Fenerbahçe'de tribünde olan herkes bu yıl şampiyonluğu bekliyor. Galatasaray geçen sene duble yaptı. Bu sene ligi 5'inci de bitirse 'eh olabilir' diyebiliriz çünkü geçen sene başarıları var. Bizim artık 'ee' demeye, başkanın da yönetimin de antrenörün de pek hakkı yok” diye konuştu.

TAKIM BU SENE DE KÖTÜ

■ALİ Koç'un en büyük destekçilerinden biri olduğunu sözlerine ekleyen Ali Şen, “Ali Koç'u çok iyi değerlendiriyoruz. En büyük destekçilerinden biri benim. Ali Koç'un gelmesi mali durum olarak iyi oldu. Ancak ve ancak tekrar söylüyorum, geçen sene çok kötü. Bu sene ise 'çok'u biraz kaldırdık ama yine de takım kötü. Ali Koç'un zekasını yakından tanıyan biri olarak bu sene takımı şampiyon yapmasını bekliyoruz” dedi.