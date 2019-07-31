'Şampiyonluğumuz tescillendi'

GÜNEŞ

■ CAS’IN, Trabzonspor'un 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı "Şike vardı" başvurusunu reddetmesi, Fenerbahçe tarafından sevinçle karşılandı. Sarı-Lacivertliler, CAS’ın kararını duyurmasının hemen ardından karar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir” denildi.

ALIN TERİYLE KAZANDIK

■ AÇIKLAMADA şu ifadelere yer verildi: “Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin verdiği karar neticesinde, Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız.” Başkan Ali Koç’un da CAS’ın verdiği karardan dolayı memnuniyet duyduğu ve yakın çevresine “Başka bir karar çıkması mümkün değildi” dediği öğrenildi.