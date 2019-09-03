'Şampiyonluğa katkı vermek istiyorum'

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE, Trabzonspor maçı öncesinde İstanbul’a getirdiği Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo’yu dün renklerine bağladığını açıkladı. KAP’a yapılan açıklamada oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Marsilya’ya ise 6 milyon euro net, 1 milyon euro da bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyecek. Sambacı, dün imza sonrasında FB TV’ye konuştu. Çok mutlu olduğunu belirten Luiz Gustavo sözlerini şöyle sürdürdü:

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

■ FENERBAHÇE, sezon başında kadrosuna kattığı 18 yaşındaki İranlı forveti Allahyar Sayyadmanesh’i İstanbulspor’a kiraladığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler genç oyuncuyu daha Rizespor’a önermişti. Ancak İsmail Kartal Allahyar’ı istememişti. Sarı-Kanarya bir diğer genç forveti Yusuf Mert Tunç’u da Boluspor’a gönderdi. Kırmızı-Beyazlılar, 19 yaşındaki golcü ile bir yıllık kiralık sözleşme imzaladığını duyurdu.