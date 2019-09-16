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16 Eylül 2019 Pazartesi 13:24:44 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:26:46

Şampiyonlar Ligi'ne şimdiye kadar Türkiye'den 5 takım katıldı

Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne şimdiye kadar Türkiye'den 5 takım katıldı.

1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda bu sezona kadar Galatasaray 15, Beşiktaş 7, Fenerbahçe 6, Bursaspor ile Trabzonspor ise birer kez mücadele etti.

Galatasaray 110, Beşiktaş 44, Fenerbahçe 40, Bursaspor ve Trabzonspor da 6'şar kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde 206 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 53 galibiyet, 47 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 201 gol atan Türk ekipleri, kalesinde ise 357 gol gördü.

- Genel tablo

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının performans tablosu şöyle:

(K: Katılım)

- Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek final oynadı

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar en büyük başarısı çeyrek final oldu.

Galatasaray, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 ve Fatih Terim döneminde 2012-2013 sezonlarında, Fenerbahçe de 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik adam Arthur Antunes Coimbra "Zico" yönetiminde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Bu arada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bugünkünden farklı bir statüde oynandığı 1993-1994 sezonunda Galatasaray, Rainer Hollmann yönetiminde ilk iki eleme turu geçerek, son 8 takımın mücadele ettiği gruplara kalmıştı. A Grubu'nda Barcelona, Monaco ve Spartak Moskova ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, 2 puanla son sırada yer alarak elenmişti. A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ise yarı final oynamıştı.

- Terim, en çok görev yapan teknik adam

Fatih Terim, Türk takımlarıyla bu ligde en çok görev yapan teknik adam unvanını elinde bulunduruyor.

Terim, Galatasaray'ın başında 47 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken, Mircea Lucescu ise Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında 32 maçta görev aldı.

- En başarısızı Mustafa Denizli

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başındaki en başarısız teknik adam Mustafa Denizli oldu.

Mustafa Denizli'nin başında bulunduğu Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2001-2002 sezonunda grubunu puansız kapattı.

İlk kez bir Türk takımı grup maçlarını puansız kapatırken, Denizli'nin başındaki Fenerbahçe 6 maçta 6 yenilgi aldı, sadece 3 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü.

- Beşiktaş 2017-2018 sezonunda rekorlara imza attı

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birkaç rekora imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, grubunu 14 puanla tamamlayarak bu aşamada en fazla puan elde eden Türk takımı oldu.

Beşiktaş, gruptan namağlup ve lider olarak üst tura çıkan ilk Türk takımı olma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlılar ayrıca grup aşamasında en fazla gol atan Türk temsilcisi olarak kayıtlara geçti.

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları

Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Türk takımlarının performans tablosu şöyle: 

Şampiyonlar Ligi'nde, Türk takımlarının performans tablosu şöyle:

Sezon     Takım         O    G   B   M   A    Y    
1993-94   Galatasaray   6    0   2   4   1    10   
1994-95   Galatasaray   6    1   1   4   3    9    
1996-97   Fenerbahçe    6    2   1   3   3    6    
1997-98   Galatasaray   6    1   1   4   4    11   
1997-98   Beşiktaş      6    2   0   4   6    9    
1998-99   Galatasaray   6    2   2   2   8    8    
1999-00   Galatasaray   6    2   1   3   10   13   
2000-01   Galatasaray   14   6   3   5   19   24   
2000-01   Beşiktaş      6    1   1   4   4    17   
2001-02   Galatasaray   12   3   6   3   10   10   
2001-02   Fenerbahçe    6    0   0   6   3    12   
2002-03   Galatasaray   6    1   1   4   5    10   
2003-04   Beşiktaş      6    2   1   3   5    7    
2003-04   Galatasaray   6    2   1   3   6    8    
2004-05   Fenerbahçe    6    3   0   3   10   13   
2005-06   Fenerbahçe    6    1   1   4   7    14   
2006-07   Galatasaray   6    1   1   4   7    12   
2007-08   Fenerbahçe    10   5   2   3   15   14   
2007-08   Beşiktaş      6    2   0   4   4    15   
2008-09   Fenerbahçe    6    0   2   4   4    11   
2009-10   Beşiktaş      6    1   1   4   3    8    
2010-11   Bursaspor     6    0   1   5   2    16   
2011-12   Trabzonspor   6    1   4   1   3    5    
2012-13   Galatasaray   10   5   2   3   14   14   
2013-14   Galatasaray   8    2   2   4   9    17   
2014-15   Galatasaray   6    0   1   5   4    19   
2015-16   Galatasaray   6    1   2   3   6    10   
2016-17   Beşiktaş      6    1   4   1   9    14   
2017-18   Beşiktaş      8    4   2   2   12   13   
2018-19   Galatasaray   6    1   1   4   5    8     (AA)

 

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