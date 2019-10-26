Şampiyonlar Ligi'ne gidişimiz tehlikeye girdi

AKŞAM

TAKIMLARIMIZ Avrupa’daki başarısız performanslarını bu sezon da sürdürüyor. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden takımlar bu hafta 1 galibiyet 3 yenilgi aldı. Başakşehir sahasında Wolfsberger takımını 1-0 yendi ve grup aşamasında bu sezon galibiyet alan ilk temsilcimiz oldu. Başakşehir ayrıca ülke puanı sıralamasında doğrudan rakibimiz olan Avusturya’nın temsilcisini yenmiş oldu. Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, evinde Real Madrid’e 1-0 mağlup olurken, UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş sahasında Braga’ya 2-1 ve Trabzonspor ise sahasında Krasnodar’a 2-0 mağlup oldu.

BAŞKA ÇAREMİZ BULUNMUYOR

UEFA’nın kulüp puanlarına göre ülke sıralamasında Türkiye şu an 11. sırada yer alıyor. 11. sırada yer almanın anlamı şu: Türkiye sezonu 10. sıranın altında kapatırsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından başlayamayacak. Ülke sıralamalarındaki yerini korumak için mutlak puana ihtiyacı olan Türk takımlarımız oynanan 12 maç sonunda sadece 1 galibiyet aldı. Ukrayna, Hollanda ve Avusturya ile yarış içerisinde olan ve 11. sırada yer alan Türkiye’nin elemesiz Şampiyonlar Ligi için ilk 10’da kendisine yer bulması gerekiyor. Kalan maçlarımızı artık kazanmak zorundayız.

SADECE 2800 PUAN TOPLADIK

Avrupa’da ülkemizi temsil eden G.Saray, Beşiktaş, başakşehir ve Trabzonspor bu sezon toplamda 2800 puan toplayabildi. Türk takımları topladıkları puanla bu sezon Avrupa’da mücadele eden 55 ülke arasında 25. Sırada yer alıyor. UEFA sıralamasında rakiplerimiz olan Hollanda’nın temsilcileri şu ana kadar 7000 puan toplarken, Ukrayna takımları 3600 ve Avusturya takımları da 3000 puan topladı. Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye’den daha fazla puan toplayan ülkeler arasında Bulgaristan, Azerbaycan, Kazakistan, Slovakya, Romanya yer alıyor.