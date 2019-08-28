28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:34:04 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:37:05
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda üç rövanş mücadelesi yapıldı. Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşında 3 maç oynandı. Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.
Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Rosenborg (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) : 0-2, 1-1
Krasnodar (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan) : 0-4, 1-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre) : 2-2, 1-1 (AA)
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